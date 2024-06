Schützen feiern in Goch Das ist die neue Königin von Nierswalde

In der Folge schossen fünf Kandidaten um die Königswürde auf den Vogel. Der Kreis der Anwärter dünnte sich über die Zeit aus und so waren es zwei Aspiranten, die im harten und fairen Kampf aus dem Vogel Span um Span herausschossen. Beim 407. Schuss war es so weit, der Vogel fiel. Ein Moment der Stille, dann Jubel: Sandra Junken konnte ihr Glück nicht fassen. Sie wurde sofort von einer Traube von Gratulanten umringt. Der Krönungsball muss in diesem Jahr später stattfinden. Am Samstag, 28. September, wird Königin Ramona die Königinnen-Insignien offiziell an Sandra übergeben. Der Schützenverein freut sich schon darauf.