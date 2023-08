Zwischenstopp in Uedem Schüler sind zehn Tage auf Reisen – für nur 100 Euro

Im evangelischen Gemeindehaus „Arche“ am Turmwall in Uedem erschöpft angekommen freuten sich die im Schnitt 15-Jährigen über die große gedeckte Tafel, an der sie zusammen mit einigen Gemeindegliedern Zeit verbrachten, bis ihr Hunger erst einmal gestillt war. Und sie freuten sich an intensiven Gesprächen. „Wir merken jetzt schon, dass wir auf uns selbst bauen können und schwierige Pläne unabhängig von Erwachsenen in die Tat umsetzen können“, hieß es da zum Beispiel. Und dass man so vielen Menschen unterwegs vertrauen kann, obwohl man sie gar nicht kennt – auch das war eine tolle Erfahrung und gibt Zuversicht für die Zukunft.