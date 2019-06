Goch-Gaesdonck : Schüler-Start-Up für nachhaltigere Welt

Goch-Gaesdonck Zwei Oberstufen-Schüler des Collegium Augustinianum Gaesdonck haben ein kleines Unternehmen gegründet, mit dem sie die Menschen in Kambodscha unterstützen möchten. Hoffnung auf Wettbewerbsgewinn Freitag in Berlin.

Die Rucksäcke mit dem einprägsamen Namen „The Huckepack“ werden nämlich in Kambodscha produziert. Wie unterscheiden sie sich also beispielsweise von Klamotten, die zu teils menschenunwürdigen Bedingungen in Südostasien hergestellt werden? „Die an der Produktion der Rucksäcke arbeitenden Menschen werden fair bezahlt“, sagt Jürgens: „Außerdem fließen Erlöse in die ,Baby Tree Projects’.“ Diese Non-Profit-Organisation unterstützt Schulen in Kambodscha und ermöglicht vielen Kindern dort den Zugang zu besserer Bildung. „Mit jedem gekauften Rucksack tut man also etwas Gutes“, so Jürgens, der ebenso wie Albertsen die Q1 des Gymnasiums besucht. Ihr Interesse an wirtschaftlichen Zusammenhängen zeigt auch der Besuch der „Advanced Class Economics“ der Gaesdonck. Für die Umsetzung ihrer Idee war darüber hinaus auch viel außerschulisches Engagement erforderlich. „Wir haben zwischen Februar und April an mehreren Wochenenden selber einen Prototyp des ,Huckepack’ genäht“, erzählt Albertsen: „Da wir beide aber keine Vorkenntnisse hatten, mussten wir uns hier Unterstützung suchen.“ Diese lieferten seine kleine Schwester Viktoria und eine Freundin, Emma Hermann.