Texthelden : Pfalzdorfer Schüler werden RP-Experten

Freiherr-vom-Motzfel-Schule, Klasse 4 a und 4 c: machen bei Texthelden mit. Foto: Markus van Offern (mvo)

(nik) Eine bestens vorbereitete Schulstunde erlebte RP-Redakteurin Anja Settnik in der Pfalzdorfer Motzfeld-Grundschule. Die Lehrerinnen Stefanie Wilbert und Andrea Lechtenberg nehmen mit ihren Klassen 4a und 4c am Medienprojekt „Texthelden“ teil und hatten eine RP-Journalistin eingeladen. Die erfuhr ebenso viel, wie sie selbst erzählte. Die Grundschüler stellten viele Fragen zum Berufsbild und bewiesen, dass sie sich eine Menge Gedanken gemacht haben. Die Redakteurin freute sich darüber, dass die Kinder auch mit gelesenen Zeitungen einiges anzufangen wissen: Hüte und Medaillen basteln zum Beispiel. Lokale Reportagen und der Sportteil gefallen dem Nachwuchs besonders gut. Die Schüler wollen auch künftig öfter mal in die Zeitung blicken.