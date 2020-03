Serie Aussterbende Berufe : Gerd van Hall ist Schneidermeister

Schneidermeister Gerd van Hall geht noch täglich in seine Werkstatt am Hunsberg. Der Beruf macht im immer noch Spaß, und seine Kunden wissen, die Arbeiten zu schätzen. Foto: Klaus Stade. Foto: Klaus-Dieter Stade (kds)

Goch In der Reihe „Aussterbende Berufe“ geht es um den Schneider. Gerd van Hall ist der letzte seiner Art im Kleverland. Mangels Nachwuchs war der Schneidermeister dabei, als die „Innung für Textil und Bekleidung“ aufgelöst wurde.

„Wer zahlt heute noch 3000 Euro für einen Anzug?“ Die Frage von Gerd van Hall ist rhetorisch. Die Antwort: Eigentlich niemand. Erst recht nicht in der Umgebung. „Es ist ein aussterbendes Gewerbe. Nicht generell, aber in diesen Breitengraden.“ Der Schneidermeister hat sich damit abgefunden, hat er doch selbst die Innung aufgelöst. Weder das Angebot, noch die Nachfrage waren da. „Weit und breit bin ich der letzte Schneidermeister“, sagt Gerd van Hall.

Der 76-Jährige ist nach wie vor aktiv in seinem Beruf. „Ich möchte es nicht anders haben. Ich bin froh, noch auf diese Art und Weise arbeiten zu können.“ Tagtäglich kommt er in die Werkstatt in Goch, macht sich klassische Musik an, schwingt sich elegant in den Schneidersitz auf den Tisch und beginnt mit seiner Arbeit: Mit Nadel und Faden sowie einer 80 Jahre alten Nähmaschine fertig er einzelne Stücke an oder nimmt Größenänderungen vor. „Die großen Aufträge mache ich nicht mehr“, erklärt van Hall. Denn für ihn ist es ein Privileg, den Alltag in seiner Werkstatt verbringen zu können, nicht aber eine Notwendigkeit. „Ich mache das immer noch gerne. Ich habe große Freude daran, mit Menschen zu tun zu haben und freue mich, Menschen helfen zu können.“

Gerd van Hall ist Schneidermeister der dritten Generation. Sein Großvater Gerardus Henricus und sein Vater Gerhard Heinrich übten beide diesen Beruf aus. „Ich bin Schneidermeister seit meiner Geburt“, sagt van Hall lachend. „Als Erstgeborener stand außer Frage, was ich später werden würde. Es hat quasi keine Alternative gegeben.“ In der Schule hatte der Gocher eine Affinität für Chemie oder Physik, hätte auf das Gymnasium gekonnt, hätte studieren können. Zuhause war er immer mit im Familienbetrieb involviert. „Ich habe nie bereut, den von meinem Vater vorgegebenen Weg bestritten zu haben. Ich hatte und habe immer Spaß in dem Beruf“, erklärt van Hall rückblickend.

Nach der Volksschule begann er seine Lehre. Das erste Lehrjahr bei seinem Vater, das zweite und dritte bei Schulte zur Wißen. 1961 absolvierte Gerd van Hall seine Gesellen- und vier Jahre später die Meisterprüfung. Im Familienbetrieb arbeitete er zwölf Jahre lang mit seinem Vater Hand in Hand. 1977 übernahm er den Betrieb und sein Vater zog sich allmählich zurück.

Zum Tagesgeschäft des Schneidermeisters gehörte die Fertigung von Anzügen und Mänteln für Herren, Kostüme und Mäntel für Frauen sowie kleinere Einzelteile, etwa ein Rock. „Ein Anzug dauert 30 bis 35 Stunden“, berichtet van Hall. Besonders groß sei die Nachfrage immer in den Wochen vor Weihnachten, Allerheiligen und Ostern gewesen. Denn an Ostern erfolgte der Wechsel von Winter- auf Sommerkleidung. Zu Allerheiligen wurde das Ganze wieder umgekehrt. „So lief das damals.“ Und weil zu den Festtagen alles fertig sein musste, legten Vater und Sohn zu Hochzeiten nicht selten 100-Stunden-Wochen ein. Dann wurde von morgens sieben bis nachts um 23 Uhr gearbeitet. Noch heute ist sich van Hall, der seit nunmehr zwölf Jahren in Pension ist, nicht zu schade dafür, in Einzelfällen eine Nachtschicht zu absolvieren: „Bei uns Schneidern heißt das ‚Härtefall: Trauerfall’.“ Dann wird für eine Beerdigung der Anzug oder das Kostüm in kurzer Zeit angefertigt. Doch das kommt mittlerweile selten, quasi nie vor.

„Die Sache ist zu teuer geworden“, erklärt der Schneidermeister. Der große Vorteil bei der Maßschneiderei sei die individuelle Arbeit. Der Kunde könne sich den Farbton, das Streifenmuster und den Schnitt ganz frei auswählen. Bei der Konfektion müsse hingegen das genommen werden, was da ist. Allerdings: „Auch bei der Konfektion gibt es mittlerweile jede Menge und auch viele gute Sachen“, gibt der Schneidermeister zu. In Kombination mit dem deutlich geringeren Preis, ist es für ihn nur verständlich, dass die meisten Kunden zu dieser Alternative greifen würden.

Das allein ist jedoch nicht der Grund für das Aussterben des Berufs. Es mangelte zudem an Nachwuchs. Die letzte Meisterprüfung im Kreis sei in den 70er Jahren abgelegt worden. Als Obermeister der „Innung für Textil und Bekleidung“ und letzter verbleibender Schneidermeister im Kreis löste Gerd van Hall in Absprache mit der Kreishandwerkerschaft die Innung schließlich auf. Die nächste ihrer Art sei in Krefeld, erklärt der Gocher. Gänzlich ausgestorben ist der Beruf also noch nicht. „In Großstädten wird es immer Schneider geben.“

Am liebsten sitzt Gerd van Hall im Schneidersitz. Dann sei sein Rücken gerade und er könne am besten arbeiten. Foto: Klaus-Dieter Stade (kds)