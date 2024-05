Teil zwei von „Trinkfreudige Gocher“ Schmuggler, Opernsänger, Mörder – 700 Jahre Gocher Kneipengeschichte

Mit einem Bierbrauen-Kursus fing alles vor 30 Jahren an: Heinz van de Linde, Pädagoge und bis heute bekannter Vorleser, lehrte in dem VHS-Angebot den Umgang mit Hopfen und Malz, einer seiner Schüler war der damalige Stadtarchivar Hans-Joachim Koepp. Die Idee war geboren: Wo gab es in Goch ab wann Bier? Das klingt nicht nur nach Sisyphusarbeit. Drei Jahrzehnte später ist es vollbracht: Der mittlerweile pensionierte Gocher Geschichte(n)-Schreiber hat den zweiten Band „Trinkfreudige Gocher“ fertig und vorgestellt. Auf 512 reich bebilderten Seiten, mit vielen erstmals veröffentlichten Ansichten, listet der 64-Jährige etwa 800 jemals in Goch eröffnete (und überlieferte) Gastronomie-Betriebe auf, von der Gaststätte über Restaurants und Hotels, Cafés und Diskotheken bis hin zu Bars und Bordellen. Wie der 400 Seiten starke Band 1 ist auch das neue Werk in Regie des Heimatvereins Goch herausgegeben.