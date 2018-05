Goch: Schlüsseldienst-Prozess: Verteidiger will Staatsanwalt absetzen

Schlüsseldienst-Prozess: Verteidiger will Staatsanwalt absetzen

Goch Der 20. Verhandlungstag in Sachen "Schlüsseldienst" begann mit einem besonderes Antrag vom Verteidiger des jüngeren Angeklagten aus Weeze: Er wollte Staatsanwalt Hendrik Timmer wegen Befangenheit ablösen lassen.

Dieser habe Zeugen und Verteidigung unter Druck gesetzt, warf der Verteidiger ihm vor. "Timmer verstößt mit seinen Methoden massiv gegen das Objektivitätsprinzip. Er will so Einfluss auf die Verteidigung nehmen." Er sei erschüttert über die Vorgänge. Der Staatsanwalt verlasse den Boden der Rechtsstaatlichkeit, so der Verteidiger.