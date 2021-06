Fahrradfahren in Goch : Kesseler Bürger beklagen Zustand der Radwege

Goch Christian Janßen und Mitstreiter Rolf Binn fordern Verbesserungen am Zustand der Radwege. Zudem bemängeln sie ihrer Meinung nach fehlende Querungshilfen.

Auch fehlen dem Kesseler Querungshilfen: am Steinacker, am Klosterweg und an der Bogenstraße, jeweils an der Einmündung zur Kranenburger Straße. Dort gibt es jeweils eine verwaschene Rotmarkierung, die anzeige, dass einst offenbar eine Gefahr gesehen wurde. Auch, wenn es sich aktuell um keinen Unfallschwerpunkt handele. Die Stadt erneuere die Farbe nicht, lediglich gebe es eine weiße Blockmarkierung. „Wir finden aber, dass gerade für Kinder die rote Farbe eine Signalwirkung hat. An den Furten in der Innenstadt und im Industriegebiet wird regelmäßig die Rotmarkierung aufgebracht!“