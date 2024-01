Dritte Ausgabe geplant Vorfreude auf Schlagerparty in Kessel

Zweimal hat’s schon wunderbar funktioniert, kein Wunder also, dass der Verein „Goch hilft“, der Menschen in vielerlei Nöten unterstützt, es auch noch ein drittes Mal wagt: Am 3. August findet eine weitere Schlagerparty als Open Air auf dem Gelände des Haus am See in Kessel statt. Bis dahin ist es zwar noch eine Weile hin, aber der Vorsitzende des Vereins, Sascha Ruelfs, sagt, schon jetzt sei – ohne jede Werbung – ein Viertel der Eintrittskarten weg. Da auf dem Eventgelände 2000 Menschen Platz finden, sollte es noch eine Weile möglich sein, sich Tickets zu sichern. Als noch im Haus gefeiert wurde, waren die 750 Karten schnell vergriffen, also besser nicht zu lange zögern.