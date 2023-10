Tatort-Schauspieler Gefängnisarzt Joe Bausch liest in Uedem aus seinem Buch über Gewalt

In Uedem gibt es keinen Knast und keine Rechtsmedizin. Bislang wurde dort kein Tatort gedreht. Immerhin ein Niederrhein-Krimi des Trios Leenders/Bay/Leenders, in dem es um erstochene Zuchthengste und unklare Todesfälle in einem Seniorenheim ging, spielte dort. Es ist aber davon auszugehen, dass die Uedemer Bevölkerung genauso interessiert an der dunklen Seite menschlicher Leidenschaften ist wie ein großer Teil der übrigen Gesellschaft. Unzählige Menschen lieben Krimis – solcher eher komischer Art ebenso wie psychologische oder jene nach Tatort-Strickmuster. Einer, der sich von Berufs wegen bestens mit Gewalt und deren medialer Aufbereitung auskennt, ist Joe Bausch, der demnächst nach Uedem kommt.