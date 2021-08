Uedem : Schach-Pokal: Uedem verliert in Mülheim

Uedem David gegen Goliath mit unglücklichem Ausgang für den David: Die Schusterstädter unterlagen der zweiten Garnitur des Erstligisten aus dem Ruhrgebiet nur knapp.

„Das ist ein Hammer-Los“, so Lars Günther, einer der vier Uedemer Spieler, „aber vielleicht bieten die Mülheimer einen ihrer zahlreichen Großmeister auf, das wäre doch eine tolle Herausforderung!“ Da war eher der Wunsch Vater des Gedankens. Denn dem Bundesligisten schien seine zweite Garnitur zu reichen, um den „Dorfverein“ aus dem Wettbewerb zu kicken. Zum Leidwesen der Schusterstädter klappte das, allerdings wurde es knapper als erwartet. Chancenlos war Stefan Arts. „Bei mir zeigte sich der Rost aus der Pandemie-Pause“, kommentierte der Spitzenspieler seine Niederlage lakonisch. Überraschend der Ausgleich durch Raphael van Weegen am 4. Brett. Mit den weißen Steinen setzte er seinen favorisierten Gegner v unter Druck und schaffte den Ausgleich. Auch Lars Günther (2) befand sich lange auf der Siegerstraße, bis sein Gegner sich mit taktischen Manövern ins Remis retten konnte. Jetzt hing alles von Pavel Poddubskiy (3) ab. Ein Sieg musste her, um die Sensation zu schaffen. Aber auch in der Verlängerung gelang es ihm nicht, den „Lucky Punch“ zu setzen. Zwar war zwischenzeitlich ein Remis durch Dauerschach zum 2-2 Endstand möglich, aber das hätte nach „Berliner Wertung“ (der Mülheimer Sieg an Brett eins wäre dann entscheidend gewesen) nicht ausgereicht. So überzog er schließlich die Stellung und gab nach fast sechs Stunden auf.