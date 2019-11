Kessel : Ein neues Dampfbad für GochNess

Ein Blick ins Innere des neueröffneten Dampfbads von GochNess in Kessel. Foto: Thomas Momsen

Goch-Kessel Investition in die Saunalandschaft des Freizeitbads GochNess: Ein neues Dampfbad ist eröffnet.

(RP) Nach einer Bauzeit von rund sieben Wochen wurde das neue Dampfbad in der Saunalandschaft vom GochNess eröffnet. Neues Design, neue Technik und eine einzigartige Videotechnik garantieren ab sofort Wohlfühlmomente. „Unser altes Dampfbad war in die Jahre gekommen und nicht mehr zeitgemäß“, erklärt Carlo Marks, Geschäftsführer der Stadtwerke Goch Bäder GmbH. „Optisch eher schlicht gehalten und mit räumlich komplett getrennten Duschen, bot es nicht die ideale, entspannende Dampfbadzeremonie. Das haben wir nun geändert.“ An der Stelle von altem Dampfbad und Duschen sind Mauern gefallen. Es ist ein ganz neues Raumkonzept entstanden.

Ab sofort betritt man das neue Dampfbad durch einen Vorraum, der mit Duschen und einer Kneippstation ausgestattet ist. Unter anderem garantieren eine Wasserfalldusche und eine Regendusche ein ganz besonderes Duscherlebnis. Durch eine stimmungsvoll beleuchtete Rückwand wird der Raum ins richtige Licht gesetzt.

Das Dampfbad bietet künftig Platz für neun Personen. Die Wärmebänke sind in gemütlichen Farbtönen gehalten und bestehen aus maßgefertigter Keramik. Auch im Dampfbad stehen dem Gast zwei Kneippstationen zur Verfügung. Neues Highlight sind neun über dem Sitzbereich eingebaute Bildschirme. Mit Motiven aus der Natur wird der Gast beim Dampfbadgang mit einer 270 Grad-Videoansicht in eine andere Welt entführt. Ob ein Flug über den See, ein Spaziergang durch den Reichswald oder das berauschende Erlebnis eines Wasserfalls, der Gast ist inmitten der Szenerie.

Verglichen mit einer klassischen oder finnischen Sauna, die Temperaturen von über 90 Grad erreichen, ist es im Dampfbad mit 50-55 Grad eher „kühl“. Die Besonderheit eines Dampfbades zeichnet sich durch die nahezu 100-prozentige Luftfeuchtigkeit aus. Der Dampf verhindert, dass der Körper die Hitze ausschwitzt und bewirkt, dass er aufheizt. Die Poren der Haut öffnen sich, die Durchblutung und auch der Stoffwechsel im Körper werden angekurbelt. Die Muskeln im Körper können entspannen und auch auf die Atemwege wirkt sich das Einatmen des Dampfes befreiend aus.