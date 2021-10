Renovierungen abgeschlossen : Sauna von GochNess jetzt mit Whirlpool

GOCH Zurück zu weitgehender Normalität: Die GochNess-Sauna ist wieder ohne Zeitfenster und Personenbegrenzung geöffnet. Die Corona-Zwangspause haben die Stadtwerke als Betreiber zu Renovierungen und Neuanschaffungen genutzt.

„Wir freuen uns sehr, die Gäste in unserer neu gestalteten Saunalandschaft begrüßen zu können“, sagt Carlo Marks, Geschäftsführer der Stadtwerke Goch Bäder GmbH. „Es hat sich einiges verändert. Schon der Eingangsbereich wurde neu gestaltet, damit man vom ersten Moment an den Alltag hinter sich lassen kann.“

Neues Herzstück der Saunalandschaft ist ein Whirlpool, in dem bis zu acht Personen gleichzeitig sitzen können. Ein modernisierter Dusch- und WC-Bereich und eine neue Fußbeckenanlage mit Wärmebank warten auf die Saunagäste. Durch ein vollflächig beleuchtetes Deckenbild blickt der Gast beim Duschen durch Bäume in den Himmel. Im Dampfbad finden wieder täglich Pflegerituale statt. Das Angebot von Kosmetik- und Massageanwendungen besteht nun auch wieder in der Saunalandschaft und weiterhin am Haus am See, Klosterweg 136. Termine können für beide Standorte online unter shop.gochness.de gebucht werden.