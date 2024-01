Nach Kritik an Änderungen Kehrtwende in Goch – Bürgerentscheid bleibt doch wie gehabt

Die Verwaltung rudert zurück: Nachdem sowohl die CDU- als auch die SPD-Fraktion am Mittwoch bekannt gegeben haben, dass sie dem Beschlussvorschlag zur Satzungsänderung, durch die die Teilnahme am Bürgerentscheid komplizierter würde, im Rat nicht zustimmen werden, teilt Gochs Bürgermeister Ulrich Knickrehm nun mit, er wolle sich jetzt doch auf die rechtlich notwendigen Anpassungen beschränken. Bürger, die ihre Meinung zu der Frage, ob in Kessel und Asperden zwei Grundschulstandorte erhalten bleiben sollen, abgeben wollen, müssen also nicht erst schriftlich um einen Wahlzettel bitten. Sie werden ihn mit der Wahlbenachrichtigung und den Infos zur Sache in einem Umschlag zugeschickt bekommen.