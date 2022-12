Rat Goch Fünf-Ringe-Haus wird teurer als geplant

Auch ohne die Verabschiedung eines Haushalts, der früher meist zum Jahresende terminiert war (in diesem Jahr ist er noch nicht einmal eingebracht), ist die Tagesordnung zur nächsten Ratssitzung lang. Gleich zu Beginn der Sitzung im Haus am See in Kessel wird Kämmerin Bettina Gansen zur Beigeordneten gewählt. Der Rat hatte am 27. Oktober beschlossen, die Beigeordnetenstelle, die durch den Weggang von Stadtbaurat Dominik Bulinski frei geworden war, öffentlich auszuschreiben. Durchaus mit dem Ziel, dass die Stelle an Bettina Gansen geht, die schon jetzt Allgemeine Vertreterin des Bürgermeisters ist. Die Wahlbeamtin könnte/müsste in acht Jahren bestätigt werden.