Freizeit in Kevelaer : Lufti-Schuss ist die neue Attraktion

Der kleine Jonas schießt mit Softbällen in der ehemaligen „Maisbad-Halle“. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Twisteden Das Irrland in Twisteden zieht vor allem Familien an. Aus dem früheren Maislabyrinth ist inzwischen ein großer Freizeitpark geworden, in dem Kinder jede Menge Spielmöglichkeiten finden. Und Tiere sind ja auch noch da.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Lara Marie Böckling

Der Winter ist endlich vorbei, und langsam wird es wärmer. Das freut auch die Verantwortlichen im Irrland Twisteden. Zum Start im März hatte nämlich ungemütlicher Regen etwas die Vorfreude auf die neue Saison getrübt. Aber das ist kein Grund, um Trübsal zu blasen. „Trotz des schlechten Wetters hatten wir einen guten Start“, sagt Josi Winkels, die das Irrland mit Mann und Sohn leitet. Alle Saisonkartenbesitzer seien gekommen, um sich auch in diesem Jahr eine Karte zu sichern. Viele Stammgäste machten anschließend einen kleinen Spaziergang durch den Freizeitpark. Im Sommer werde der große Andrang dann besonders durch Familien bestimmt, die von morgens bis abends bleiben, erzählt sie.

Auch in diesem Jahr hat das Irrland Twisteden wieder viele neue Attraktionen. Die „Lufti-Schusshalle“ hat bereits großen Anklang gefunden. „Sie ist das neue Highlight“, sagt Winkels begeistert. Mit „Kanonen“ und jeder Menge Schaumstoffbällen können sich dort die Besucher austoben. „Am ersten Wochenende habe ich direkt was Lustiges erlebt“, berichtet die 54-Jährige. Während die Kinder eifrig die Bälle zusammen sammelten, hätten auch die Väter ihren Spaß an den Spielkanonen gehabt. Es sei schön zu sehen, wie Familien interaktiv zusammen agieren, betont die Leiterin des Freizeitparks.

Esel Hermann ist im Sommer fester Bewohner des Irrlands in Twisteden. In der Adventszeit gehört er zur lebendigen Krippe in Kevelaer. Foto: Sebastian Latzel

Info Jeden Tag ist geöffnet Geöffnet Das Irrland ist bis zum 3. November geöffnet. In dieser Zeit öffnet der Park täglich bei jedem Wetter. Bis Oktober ist von 9 bis 19 Uhr geöffnet.

Wetterfest Auch bei Regen lohnt sich ein Besuch auf der Anlage. Neben den Außenanlagen stehen den Gästen nämlich auch über 8000 Quadratmeter überdachte Spiel- und Sitzmöglichkeiten zur Verfügung.

Die neue Attraktion ist im so genannten „Irrland Nord“, der ehemaligen Maishalle, untergebracht. Das Schild habe man noch nicht ändern können. „Aber weil wir das Irrland sind, nehmen wir es uns auch mal raus, unsere Gäste zu verwirren“, sagt Winkels schmunzelnd.

Ebenfalls sehr beliebt ist das „Papageienflugzeug“ mit dem großen Wasserspielplatz drumherum. Im Cockpit der in sieben Meter Höhe aufgestellten Maschine sitzen zwei bewegliche Piloten-Puppen, die sich sogar über Flugkurs und Wetter besprechen. Im hinteren Teil des Flugzeugs könne man sich durch eine Art Trommel durch das Weltall bewegen. Der Boden sei fest, aber um einen herum würden sich die Wände drehen. „Das Gleichgewichtsorgan wird dabei komplett durcheinander gebracht“, erzählt Winkels lachend.

Es gibt keine Achterbahnen oder ähnliches im Irrland.„Wir wollen, dass die Kinder aktiv sind“, sagt sie. Dafür punktet der Park mit Rutschenpark und einem weiteren großen Wasserbereich, wo auf Flößen um eine Insel getuckert werden kann. Die Kinder sollen toben, spielen, im Heu umher springen.

Auch die Tierwelt hält keinen Winterschlaf mehr. „Die jungen Kattas sind neu“, erzählt die FreizeitparkChefin. Im Irrland West, in der Nähe des Eingangs, können sie im „begehbaren Affenwald“ bewundert werden. „Ganz typisch sind hier auch die Bauernhoftiere“, sagt Winkels. Viele neue Zicklein grasen nun auf den Grünflächen des Irrlands. Der Nachwuchs werde immer so organisiert, dass es zum Saisonstart passe. „Wir machen Familienplanung“, erzählt die 54-jährige.

Ostern soll auch die neue Pizzeria fertig gestellt sein. Um nicht nur Fast Food anzubieten, habe sich das Irrland an den Kundenwünschen orientiert. Deshalb kann man sich bald auch mit leckerer Pizza stärken, bevor der Rundgang durch das Irrland fortgesetzt wird.