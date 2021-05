Sabine Brinkmann : Die erste Frau an der Spitze des Niersverbands

<irspacing style="letter-spacing: 0.025em;">Niederrhein</irspacing> Die 49-jährige Diplom-Ingenieurin hat die Stelle im Mai offiziell übernommen. Die Wasserwirtschaft sieht sie als wichtige Zukunftsaufgabe, in der es noch sehr viel zu tun gibt. Privat ist sie auch schon mal im Himalaya unterwegs.

Sie schätze es, dass beim Niersverband in den vergangenen Jahren wichtige Aufgaben zunehmend mit eigenen Mitarbeitern gestaltet wurden. Da sei das Engagement größer und man könne die Erfahrungen und das technische Know how der Mitarbeiter entwickeln und nutzen. Die Wasserwirtschaft sieht sie als wichtige Zukunftsaufgabe, in der es noch sehr viel zu tun gibt. „Es ist an der Zeit, dass wir das Wasser wieder mehr wertschätzen lernen“, sagt die Diplom-Ingenieurin. In den vergangenen heißen und trockenen Sommern habe man erkennen können, wie wichtig das Wasser für das Leben sei. Ihr Augenmerk werde vor allem der Verbesserung der Wasserqualität gelten. Zu den Herausforderungen für die Zukunft zählt neben den Problemen, die mit dem Klimawandel verbunden sind, vor allem die Beseitigung von Mikroplastik und Spurenstoffen. Aber auch in die Sanierung der in die Jahre gekommenen Anlagentechnik gilt es zu investieren.