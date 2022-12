Karneval in Goch Ohne TÜV kein Rosenmontagszug

Gar nicht mehr lange, dann wird es „ernst“ mit dem Karneval: Die Prinzen und Prinzenpaare sind bereits vorgestellt, die Inthronisation ist früh im neuen Jahr, und von da an geht es Schlag auf Schlag bis zum Höhepunkt der närrischen Session, dem Rosenmontagszug. Der findet 2023 am 20. Februar statt und ist schon jetzt ein großes Thema für das Gocher Rosenmontagszugkomitee (RZK). Der Grund: Die Anmeldungen für Wagen und Fußgruppen sollten so langsam eintreffen, und insbesondere die Wagenbauer haben noch eine Hürde zu bewältigen: die TÜV-Abnahme ihres Gefährts.