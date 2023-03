Auszeichnung für Gocherin Bundesverdienstkreuz am Bande für Ruth Warrener

Seit Sommer 2022 ist die Geschichtslehrerin in Pension, seit 2003 hat sie jedoch sehr viele junge Menschen mit dem dunkelsten Schicksal der deutschen Historie konfrontiert. So sehr, dass es für die Schüler manchmal sicher schwer war, das Erfahrene zu ertragen, meint Gochs Bürgermeister Ulrich Knickrehm. Eines der Bücher, die Ruth Warrener geschrieben hat, heißt „Wider das Vergessen“ – eine Lektüre, die man, so belastend sie sei, kaum mehr aus der Hand legen kann, wenn man sich einmal darauf einlässt, so Knickrehm. Das haben wohl auch viele Schüler so empfunden, auch aus anderen Schulen übrigens, denn Warreners Engagement hat Früchte getragen, zog Projekte an weiteren Schulen nach sich.