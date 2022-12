Plötzlich obdachlos Leiharbeiter in Goch aus ihren Wohnungen geworfen

Er hat ihnen nach Hinweisen von Bahnreisenden Tee und Suppe gebracht und zwei, drei von ihnen schließlich mitgenommen. In den Räumen von „Goch hilft“ sei mit Hilfe eines Übersetzers versucht worden, herauszubekommen, was geschehen ist. Warum da am Gocher Bahnhof Menschen bei Temperaturen nahe dem Gefrierpunkt die Nacht verbracht haben. Sascha Roelfs, Vorsitzender des Vereins „Goch hilft“, hat erfahren, dass es sich um rumänische Leiharbeiter handelt, die aus ihren Wohnungen in Goch geworfen worden seien. Einem soll aus dem Umfeld der Arbeitnehmerüberlassung, die sie dort untergebracht hatte, der Ausweis abgenommen worden sein, ohne Papiere und ohne Geld können sie nirgends hin. Und es gab Schläge – eine ganz ähnliche Geschichte wie sie sich vor wenigen Tagen in Kleve abgespielt hatte. Der Leiharbeiter Jiri Buchar war ebenfalls von einem Schlägertrupp aus der Wohnung gejagt worden. Nach einem Arbeitsunfall in der niederländischen Schlachterei, in der sich der Tscheche verdingte, war er mit zwei gebrochenen Beinen arbeitsunfähig. Und damit für die Arbeitsvermittler wertlos. In Goch sollen nun gleich mehrere Leiharbeiter betroffen sein, die nächtelang am Bahnhof und unter einer Brücke geschlafen haben.