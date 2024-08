Großer Rückblick Was beim Gocher Sommer gut ankam – und was sich ändern könnte

Kinder sind erstaunlich. Wenn sie einmal Lust auf etwas haben, dann spielen Erschwernisse wie tropische Temperaturen kaum eine Rolle. Mütze auf, Sonnencreme ins Gesicht, Wasserflaschen in den Rucksack, schon passt’s. Das erlebte am letzten Tag des „Gocher Sommers“ Benjamin Taag, der mit etwa 30 Teilnehmern an seinem Streetart-Workshop gerechnet hatte. „Es wurden etwa 60, und wir haben auch niemanden weggeschickt“, erklärte er gegenüber dieser Zeitung. Auch ein paar Erwachsene ließen sich in die Kunst des Malens mit der Spraydose einführen, das Ergebnis war am Sonntagnachmittag in Form einer langen Lein-Wand zu bewundern. Und damit auch niemand vergisst, wie schön die Aktion war, hat Tagg der Stadt Goch hinterher ein großformatiges Graffiti-Bild geschenkt, das im Rahmen des Workshops entstand und vermutlich einen Platz im Rathaus bekommen wird.