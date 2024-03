Im Museum Goch Vietnam und Israel - die Schrecken des Krieges

Schmal ist der Mann, schmal und verletztlich. Die Rippen schauen aus dem geschundenen Körper heraus, ein Bein ist abgerissen, der Kopf fehlt. Es ist ein Torso. In seiner schmalen gestreckten Art gemahnt die auf einer Stange stehende Skulptur an die Figuren des Bildhauers Giacometti. Halt bekommt die Figur durch einen schweren, vielkantigen Stein, in dem die Stange eingelassen ist. „Auf einem Bein“ titelt die schwarze rund 80 Zentimeter hohe Bronze, die der 1932 in Goch geborene Bildhauer Rudolf Schoofs Mitte der 1960er Jahre als junger Künstler schuf.