Diebesgut ohne Zulassung Rotes Motorrad von Einfahrt in Uedem gestohlen

Im Zeitraum von Mittwoch (20. September), 8 Uhr, bis Sonntag (24. September), 11.30 Uhr, kam es am Westwall in Uedem zu einem Diebstahl. Der 53-jährige Halter eines roten Motorrads der Marke Honda hatte seine Maschine in einer Einfahrt abgestellt und stellte am Sonntag fest, dass sie gestohlen wurde.