Ehrenamt : DRK- Goch wirbt neue Fördermitglieder

Goch Auch das Ehrenamt braucht Geld. DRK hat vielfältige Aufgaben.

(RP) Karl-Heinz Heidkamp möchte für den DRK-Ortsverein Goch neue Fördermitglieder anwerben. Beiträge sind nämlich eine wichtige Finanzierungssäule der Rot-Kreuz-Arbeit vor Ort. Der DRK-Ortsverein Goch hat hoch motivierte Mitarbeiter, die ehrenamtlich in vielfältiger Weise tätig sind. Die Bereitschaft stellt den Sanitätsdienst bei Veranstaltungen sicher, das Jugendrotkreuz bildet den Nachwuchs aus und veranstaltet Ferienfreizeit en, dann gibt es da noch das immens wichtige Blutspendeteam. Darüber hinaus ist das DRK Teil einer Katastrophenschutzeinheit, die zuletzt bei dem verheerenden Großbrand in Uedem unterstützte.„Aber ohne Geld geht es nicht“ so der Vorsitzende des DRK-Ortsvereins Goch, Hermann-Josef Kleinen.