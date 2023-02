Endlich wieder Straßenkarneval Tausende feiern Rosenmontagszug auf Gochs Straßen

Den Fast-Profis des Gocher Karnevals ging es nicht anders als all den übrigen Narren weit und breit: Man musste sich schon ziemlich weit zurück erinnern, wie das geht mit dem Tanz auf der Straße, mit all dem Helau und Gebütze, mit Bier und Kurzen aus dem Handwagen. Zum Glück gibt’s da ja die alten Hasen, die schon unzählige Sessionen hinter sich gebracht haben und dem nervösen Nachwuchs zur Seite stehen. Denn klar ist: Wer heute Kind ist, die Trommel um den Hals hat, der Mini-Garde angehört oder vom Wagen herab Kamelle werfen soll, kann sich kaum mehr an diese Normalität erinnern. Auf einmal ist wieder Karneval mit dem Höhepunkt am Rosenmontag: Tausende säumen die Straßenränder, sind mehr oder weniger phantasievoll verkleidet und sammeln Bonbons ein, die zuhause im Schrank nur halb so interessant sind. Vorbei ziehen Fußgruppen, Mottowagen und Musikkapellen, die anderswo Mangelware sind, in Goch aber pfeifen und trommeln, was das Zeug hält. Sieben Spielmanns- und Musikgruppen brachten Schwung in den Gocher Rosenmontagszug, der mit 63 Zugnummern nicht ganz so lang war wie in manchem früheren Jahr, aber die Freude der Akteure war mindestens so groß.