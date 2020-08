Schulstart : In lila und grün zum ersten Schultag

Romina Wilfert aus Uedem hat für den Fotografen der RP schon mal die Schultasche aufgesetzt und die Schultüte in den Arm genommen. Foto: Markus van Offern (mvo)

uedem Die Kindergartenzeit ist geschafft, endlich dürfen sich Romina aus Uedem und tausende andere Kinder aus der Region „Schulkind“ nennen. Die Vorbereitungen sind erledigt, Donnerstag geht’s los.

Sie wird erst im Oktober sechs, aber gefühlt ist Romina schon längst dem Kindergarten entwachsen. „Sie war da zuletzt nicht mehr sehr gerne“, erzählt Mama Sabine – was kein Vorwurf an die Kita sei. Aber schon wegen der Corona-Einschränkungen fiel das Programm für die Vorschulkinder dürftiger aus als in anderen Jahren. Jedenfalls kann Romina Wilfert aus Uedem es kaum mehr abwarten, endlich in die Schule zu gehen. Dort, an der Geschwister-Devries-Schule Uedem, erwartet sie „Frau Pauels“; wie die Klassenlehrerin mit Vornamen heißt, weiß die Fünfjährige nicht.

Wenn Romina etwas über das Schülerleben erfahren will, kann sie ihre großen Schwestern Mira (14) und Lina (16) fragen. Oder Mama Sabine, die auf einem Kinderbauernhof arbeitet, oder Papa Sascha, der Kfz-Mechaniker ist. Hund „Peanut“ sagt nichts, kommt aber gerne mit bis zum Schultor, wenn es so weit ist.

info Das Schuljahr, das mit Corona-Regeln beginnt Start Erster Schultag nach den Ferien ist Mittwoch, i-Dötzchen beginnen traditionell einen Tag später. Die Kleinen müssen ihren Mund-Nasen-Schutz auf den Gängen tragen, die Großen auch während des Unterrichts. Aussicht Mindestens bis Ende August herrscht Maskenpflicht, dann wird die Situation neu bewertet. Schon vor den Ferien hatten die Schüler die neuen Regeln kennengelernt.

Auf dem Esstisch im Wohnzimmer der Familie stapeln sich Bücher, Hefte, Farbkasten, Pinseldose, Brotdose und ein Turnbeutel, in den noch Turnhose und lila Turnschuhe hinein kommen. Rosa, lila, pink sind bei kleinen Mädchen nach wie vor angesagt, statt eines Einhorns ziert jetzt allerdings ein Flamingo beinahe jede Oberfläche. Sticker sind da sehr praktisch, die kleine Uedemerin malt aber auch sehr gerne. „Sie malt alles an: Tische, Stühle, sogar Wände“, sagt die Mutter und scheint darüber nicht allzu verzweifelt zu sein.

Entsprechend freut sich Romina am meisten auf den Kunst-Unterricht, hat aber davon gehört, dass auch Lesen, Schreiben, Rechnen auf dem Stundenplan stehen. Was Sinn macht, denn Romina erzählt freimütig von den Geldscheinen, die sie in ihrem Portemonnaie aufbewahrt, kann aber nicht die Zahlen nennen, die drauf stehen. Das ist auf Dauer ungünstig.

Vieles andere weiß sie schon, nicht nur von Gesprächen in der Familie, sondern auch dank Youtube. „Wenn ich was nicht weiß, kann ich immer die Lehrerin fragen“, hat sie anscheinend in einem Einschulungs-Tutorial gehört – die Zuhörer staunen. Auch wer mit ihr in einer Klasse sein wird, ist zum Teil bekannt: natürlich die Kinder aus ihrer Kita-Gruppe. Ida, Merle und Sophie werden in der Obhut von Frau Pauels sein, auch Max gehört zu der Klasse. Emilio leider nicht, der hat noch ein Jahr Kindergarten vor sich, weil er jünger ist. Dass Max ein Junge ist, zeigt sich übrigens schon daran, dass er keine Schmetterlinge und Flamingos auf seine Sachen klebt, sondern Monster, sagt Romina. Nett sei er aber trotzdem – für einen Jungen.

Kann sein, dass Romina den gleichen Sportlehrer hat wie damals ihre große Schwester Lina, das wissen sie aber noch nicht so genau. Ist eigentlich aber auch egal, denn jeder wird bemerken, wie schnell Romina laufen kann, wie geschickt sie um die Ecke hüpft und dass sie auch ohne Brille (die sie ansonsten tragen muss) den Ball fangen können wird. Vielleicht wird ja auch getanzt, und dann ist die bald Sechsjährige erst recht vorne dabei: Wie so viele Mädchen liebt sie Tik-Tok-Videos und Pop-Musik, zu der man singen und tanzen kann.