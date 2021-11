Brandursache geklärt : Roller-Akku fing beim Laden Feuer

goch Die Brandermittler wurden schnell fündig: Ein Roller-Akku hat anscheinend während des Ladevorgangs auf dem Dachboden Feuer gefangen.

Am frühen Donnerstagmorgen hatte der Sirenenalarm viele Gocher geweckt: Um 5.30 Uhr wurden die Löschzüge Goch und danach Pfalzdorf zu einem Brand an der Kalbecker Straße am Rand der Innenstadt gerufen. In einem Reihenhauskomplex war auf dem Dachboden ein Feuer ausgebrochen, drei Menschen wurden verletzt, einer musste sogar mit einer lebensgefährlichen Rauchvergiftung in eine Spezialklinik geflogen werden. Schon am Tag nach dem Unglück konnte die Polizei Auskunft über die Ursache des Brandes geben: „Es war ein technischer Defekt. Der Akku eines E-Rollers hat beim Laden Feuer gefangen“, sagt Christina Pitz von der Pressestelle der Polizei in Kleve. Inwieweit auch Feuerwerk, das auf dem Söller gelagert gewesen sein soll, einen Anteil an dem Geschehen hatte, konnte die Polizeisprecherin nicht sagen.