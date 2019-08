Kalkar : Die Kranken im Mittelpunkt

Die traditionelle Rochus-Prozession zieht am nächsten Sonntag durch die Stadt Kalkar.

(RP) Jeden Freitag erklingt in St. Nicolai aufgrund eines Pestgelübdes aus dem Mittelalter dieser Fürbittruf als Gesang: „Auf die Fürbitte deiner Heiligen, des heiligen Josef, Antonius, Sebastian und Rochus bewahre und behüte die Menschen unserer Gemeinde, unserer Stadt und unseres Bistums vor aller ansteckenden Krankheit.“ Dabei hält die Gemeinde diese Freitagsmesse in Erinnerung an die Passion und das Leiden Jesu nicht im Hauptschiff, sondern vor dem Sieben-Schmerzen-Altar des Henrick Douvermann. Alle vier Patrone haben einen Hintergrund in der Sorge um die Kranken und für eine gute Sterbestunde. Der heilige Rochus war Pestpfleger in Rom und kehrte, nachdem er sich angesteckt hatte, in seine südfranzösische Heimat Montpellier zurück. Er lebte aber nach den Hygienevorschriften abseits der Stadt und wurde von einem Hund mit Lebensmitteln versorgt. Erst nach seinem Tod 1327 erkannten die Mitbürger an einem Muttermal den Landsmann, der kurz zuvor noch als Spion verdächtigt worden war. So wurde der römische Pestpfleger und Rompilger auch über das Netz der Pilgerwege zu einem weltbekannten Krankenpatron, dargestellt mit einem Pilgerhut mit Muschel, einem Stab, einer am nackten Bein eigens gezeigten Pestbeule und oft einem Hund mit Brot im Maul. In Kalkar hält ein Engel eigens ein Namensschild bereit. Im neuen Buch über die 100 dargestellten Heiligen in St. Nicolai steht über ihn in einem „Elfchen“: „Rochus, infizierter Pestpfleger, stiller Einsiedler Montpelliers. Erkennen wir zu spät Heilige?“