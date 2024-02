Zehn Teams aus ganz NRW Riesenstimmung bei Männerballett-Tanzturnier in Goch

Der ganze Karnevalsverein der Freiwilligen Feuerwehr aus Goch war an diesem Abend auf den Beinen und kellnerte, zapfte, und bereitete Speisen zu. Rund 80 Helfer waren am Samstag wieder mit viel Spaß im Einsatz. Es hat sich offenbar gelohnt, wie ein Fazit von den Fidelen Lollipos aus Kleve erahnen lässt: „Wir kommen nächstes Jahr wieder! Einen so geilen Auftritt vor so einem geilen Publikum kann man sich nicht entgehen lassen.“