Richtfest am Wochenende Bau der Kegelbahnen in Keppeln geht voran

Mit dem Richtfest will sich der Trägerverein der Bürgerbegegnungsstätte Keppeln bei allen Helfern und Unterstützern für die gemeinsamen Leistungen beim Bau der Kegelbahnen bedanken. Michael Paeßens, Mitglied der Freiwilligengruppe, hat die nächsten Arbeiten bereits vorbereitet. Wer sich an dem Bürgerprojekt beteiligen möchte, ist herzlich willkommen, mitzuwirken. „Wir benötigen weitere Helfer. Interessierte können sich beim Richtfest am Sonntag gerne informieren und melden“, sagt Paeßens. Die Freiwilligen werden dann in die Whatsapp-Gruppe eingebunden, in der die weiteren Planungen und Bauschritte besprochen werden.