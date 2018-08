Rewe in Goch baut neu

GOCH Nach dem Brand im Mai 2017 wird der Rewe-Markt wieder aufgebaut. Im Juni 2019 soll Eröffnung sein.

Monatelang tat sich auf dem Gelände nichts, jetzt wurden die Bauarbeiten zur Zukunft von Rewe in Goch aufgenommen. Viele Schaulusitige an der stark frequentierten Klever Straße nehmen von der Aktivität Kenntnis. Wie berichtet, hält das Unternehmen auch nach dem Brand, der den Supermarkt an der Klever Straße total vernichtet hatte, der Stadt die Treue. Die Niederlassung wird wieder aufgebaut - und zwar größer als zuvor. Wie die Rheinische Post beim Baustellenbesuch erfuhr, wird die Fläche des Frische-Markts erweitert und zudem ein zeitgemäßes Einrichtungskonzept umgesetzt. Im Juni 2019 soll Neueröffnung sein.

Dann ist es genau zwei Jahre her, dass die Gocher nachts um zwei Uhr durch laute Knallgeräusche auf das Flammenmeer am Rand der Innenstadt aufmerksam wurden. Wie die polizeilichen Untersuchungen ergaben, hatte ein Streit unter jungen Leuten, in dessen Verlauf auch ein Einkaufswagen mit Papier in Brand gesteckt wurde, zu dem Feuer geführt. Innerhalb kurzer Zeit war der Einkaufsmarkt nahe des Bahnhofs komplett abgebrannt. Schon früh kündigte das Unternehmen an, den Standort behalten zu wollen. Und so kommt es jetzt auch. In der vergangenen Woche nahm die Firma Hegerath aus Moers als Generalunternehmung die Arbeiten auf.