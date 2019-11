Kalkar : Neue Rettungswache für Kalkar

Britta Schulz, Wolfgang Spreen, Daniel Willemsen und Gerhard Koenen, von links, in der Kalkarer Baustelle. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kalkar In etwa einem Jahr soll sie fertig sein, die neue Rettungswache des Kreises, bis dahin steht der für Kalkar zuständige Rettungswagen in der Kaserne. Standort an der Xantener Straße sei ideal, sagt Landrat Wolfgang Spreen.

Noch ist es für Außenstehende nicht ganz einfach, die Örtlichkeit zu finden. Was im Prinzip auch gar nicht wichtig ist, denn Publikumsverkehr wird’s dort nie geben. Der ist sogar ausdrücklich nicht erwünscht, denn in einer Rettungswache herrschen strenge hygienische Vorschriften. Stärker in den Blick gerät Kalkars neue Rettungswache in einigen Monaten dennoch, denn der Neubau, dessen Baustelle jetzt noch durch einen mit Sträuchern bepflanzten Grünstreifen abgeschirmt ist, bekommt als „Alarm-Anfahrt“ eine direkte Anbindung an die Xantener Straße. Aber erst, wenn der Rest fertig ist.

Offiziell lautet die Adresse Oyweg 26, nicht weit entfernt vom Autohaus Evers & Seitz. Die Stadt Kalkar hat dem Kreis dort ein 2000 Quadratmeter großes Grundstück verkauft. Die Kreis Klever Baugesellschaft baut die Rettungswache im Auftrag des Kreises. Es entsteht ein Gebäude, das Platz für drei Fahrzeuge und dazu die benötigten Büro-, Aufenthalts- und Waschräume für die Mitarbeiter bietet.

Info Der Rettungsdienst des Kreises Kleve Kontakt Nach wie vor gilt: im Notfall 112 wählen. Dann organisiert die Feuer- und Rettungswache Kleve alles weitere. Standorte Rettungswachen Emmerich, Geldern, Goch, Kevelaer, Kleve und bald Kalkar. Nebenstellen in Rees und Wachtendonk.

„Drei Fahrzeugstellplätze“ bedeutet nicht, dass dort drei Rettungswagen ihren festen Platz haben werden. Ruth Keuken, Pressesprecherin des Kreises, erklärte, dass nur das Fahrzeug, das derzeit auf dem Kasernengelände vorgehalten wird, seine neue Heimat im Gewerbegebiet Oyweg findet. „Die beiden anderen Plätze sind erstmal dafür da, bei Veranstaltungen mehr Platz zu nehmen oder ein Reservefahrzeug unterzubringen, wenn das andere vielleicht längerfristig unterwegs ist.“ Und auf Sicht wisse ja niemand, wann wie viele Einsatzfahrzeuge benötigt werden. Klar ist, das berichtete auch der Landrat auf der Baustelle vor Ort: „Es gibt immer mehr Einsätze, zurzeit 40.000 im Jahr, für die immer mehr Personal benötigt wird.“ Die Gesetzgebung hat die Qualität des Rettungsdienstes signifikant erhöht; die Ausbildung von Sanitätern und Assistenten ist lang und umfangreich. Der geänderte und verbesserte Rettungsbedarfsplan des Kreises gibt die Rahmenbedingungen vor. Rund 180 Mitarbeiter sind im Rettungsdienst des Kreises Kleve beschäftigt. Der Kreis bildet selbst Notfallsanitäter aus, um die Stellen besetzen zu können. Denn auf dem Markt lassen sich längst nicht genug Fachkräfte finden.

Kalkars Bürgermeisterin Britta Schulz ist sehr froh darüber, dass den Bürgern ihrer Stadt künftig im Notfall noch schneller geholfen werden kann. Zwei Fachkräfte und der eine oder andere Azubi werden in der Rettungswache Dienst tun und sich auch um das Fahrzeug kümmern, wenn sie gerade keinen Einsdatz haben.

Gerhard Koenen, Geschäftsführer der Kreis Klever Baugesellschaft, ist zufrieden damit, dass schon mit dem Hochbau begonnen werden konnte und deshalb davon auszugehen ist, dass der gesetzte Fertigstellungstermin Ende Oktober 2020 eingehalten wird. Sehr gerne informiert Koenen auch darüber, dass das Gebäude umwelttechnisch auf dem allerneuesten Stand sein wird: Geothermie und Photovoltaik werden dafür sorgen, dass „sehr grün“ geheizt und Strom erzeugt wird.