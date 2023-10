Repair-Café in Uedem Zwischen kopflosen Puppen und kaputten Staubsaugern

Was tun, wenn der Wasserkocher, das Bügeleisen, der Staubsauger kaputt gehen? Wie schnell werfen die Menschen heute die defekten Geräte in den Müll? „Wir können sagen, der Wunsch, kaputte Geräte wieder zu reparieren, ist auf jeden Fall da“, sagt Gerd Domrath aus Uedemerbruch. Genau ein Jahr ist es her, dass er zusammen mit der Uedemer Grünenpolitikerin Gaby Höpfner das Repair-Café im evangelischen Gemeindehaus initiierte. Ein Grund zum Feiern, denn das Angebot, defekte Geräte kostenlos reparieren zu lassen, kam in Uedem sehr gut an.