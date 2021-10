Nachhaltigkeit : Repair-Café jetzt einmal im Monat im M 4

Goch Geräte, die derzeit nicht funktionieren, muss man nicht immer entsorgen, oft ist eine Reparatur möglich. Dabei helfen die Experten des Repair-Café, die am Freitag erstmals im M4 ihre Dienste anbieten. Kaffee gibt’s auch.

Dieses Angebot kam gut an, bevor Corona Begegnungen zwischen Menschen stoppte und noch lange Zeit erschwerte: das Repair-Café, das Bürgern half, ihre schadhaften elektrischen Geräte wieder flott zu bekommen. Fachleute, die meist früher in einem entsprechenden Beruf gearbeitet haben, setzten sich dafür ein – und tun das von nun an auch wieder. Früher luden sie dazu alle paar Wochen ins evangelische Gemeindehaus ein, dann, als der Altbau neben der Kirche abgerissen wurde, wichen sie ins Michaelheim aus. Und nun, da die Pandemie etwas in den Hintergrund gerät, starten die Akteure am neuen Ort durch: im Begenungshaus M4.