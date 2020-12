Goch : Bücherei bietet kostenlose Schreibwerkstatt

Renate Schmitz-Gebel bietet ab Ostersamstag eine Online-Schreibwerkstatt in Kooperation mit der Stadtbücherei Goch an. Foto: Stadt Goch

GOCH Als Coach für kreatives Schreiebn weckt Renate Schmitz-Geel bei Jugendlichen wie Erwachsenen die Lust am Schreiben. Über die Stadt Goch ist die Teilnahme am Online-Workshop kostenlos.

(RP) Renate Schmitz-Gebel, begeisterte Schreiblehrerin und Coach für kreatives Schreiben, hatte sich gemeinsam mit der Bücherei-Leiterin Michaela Koprek so darauf gefreut, endlich alle schreibfreudigen Menschen im Dezember an einem großen Schreibtisch in der Bücherei begrüßen zu können. Denn schon im April musste die geplante Schreibwerkstatt wegen des Lockdowns digital stattfinden. Und auch jetzt wird die Veranstaltung coronabedingt wieder zur Online-Schreibwerkstatt, dieses Mal als Videokonferenz. Und das klappt sehr gut, wie Renate Schmitz-Gebel aus ihrer Lehrtätigkeit an der Hochschule Rhein-Waal weiß.

An zwei Donnerstagen werden jeweils von 16 bis 18 Uhr in digitaler Runde schöne, überraschende und tolle Texte unter Anleitung erfunden. Am 17. Dezember wird in der Gruppe aber jeweils für sich schreibend „Das Licht“ gesucht, am 7. Januar wird zum Thema „Willkommen, neues Jahr“ geschrieben. Alle, die mit Sprache frei und fantasievoll spielen möchten, sind willkommen. Mit inspirierenden Schreibideen wird Renate Schmitz-Gebel auch online alle dazu bringen, ihre Gedanken und Erfahrungen auszudrücken. Die Dozentin hatte im Sommer auch mal im Museum einen gut frequentierten Kursus angeboten, an dem sich sehr erfolgreich auch Migrantinnen beteiligt hatten.