Kalkar : Reitsportmesse wird Institution

Kalkar Auch der CDU-Bundestagsabgeordnete Stefan Rouenhoff überzeugte sich als Schirmherr beim Gang über die Messe von dem Angebot.

Darüber hinaus wurden ihnen auf den beiden Ringen viele Attraktionen, unter anderem zum Dressur- und Springsport, sowie dem Westernreiten geboten. „Mein besonderer Dank für die Organisation der Reitsportmesse Niederrhein gilt dem Kreispferdesportverband Kleve, dem Kooperationspartner der ersten Stunde. Mit seinen über 6000 Mitgliedern die im Verband organisiert sind, sowie den kreisweit rund 40 Pferdesportvereinen und -betrieben, ist der Reitsport eine echte Größe im Gesellschafts- und Vereinsleben in unserer Region geworden”, erklärte Rouenhoff am Stand des Kreispferdesportverbandes gegenüber unserer Redaktion. So hätten seines Wissens auch zahlreiche Reiter und Züchter aus dem Kreis Kleve in den vergangenen Jahren national und international auch herausragende Erfolge erzielen können. „Daher bin ich zuversichtlich, dass sie auch in den kommenden Jahren an diese Erfolge anknüpfen können”, so Rouenhoff weiter.