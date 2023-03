„Ab ins Beet“ Fernseh-Gärtner Ralf Dammasch verlässt den Niederrhein

Auch ein Traumgarten sieht im Winter ein wenig verloren aus. Erst recht, wenn der Gärtner gar nicht vor hat, sein grünes Paradies für die kommende Saison vorzubereiten. An der Reidelstraße, die zum Teil zu Goch, zum Teil zu Bedburg-Hau gehört, ist über die kalten Monate ein regelrechter Lost Place entstanden. Der Eigentümer Ralf Dammasch, Freunden des Privatfernsehens aus verschiedenen Formaten gut bekannt, kehrt seinem Zuhause nach fast 20 Jahren den Rücken. Das war zu erfahren in der Auftakt-Folge der neuen Staffel von „Ab ins Beet“, in der Dammasch die Gründe für seinen Entschluss anspricht. „Staffelstart mit Paukenschlag“ lautete der Untertitel. Vollzogen ist der Schritt bereits. An der Haustür wird dem Postboten mitgeteilt, wo er Sendungen ablegen soll.