Reichspogromnacht 1938 in Goch 15 Meter hohes Wandbild erinnert an den Brand der Synagoge

Das Datum ist eines der wichtigsten in dem nach zwölf Jahren beendeten „Tausendjährigen Reich“ der Nationalsozialisten, denn es markiert den Beginn des Weges in den millionenfachen Massenmord mit dem Namen Holocaust: In der Nacht vom 9. November auf den 10. November 1938 brannten in Deutschland rund 1400 Synagogen und Betstuben, wurden Tausende von jüdischen Geschäften und Wohnungen geplündert, starben laut Geschichtsschreibung etwa 1300 Juden. In Goch stand die Synagoge an der Herzogenstraße erst nach 6 Uhr im Morgengrauen in Flammen. 85 Jahre später gibt es zwei Mahnmale an der Stelle, an der die jüdische Schule und die dahinter liegende Synagoge gestanden hatten. Denn zu der zum 50. Jahrestag vor 35 Jahren aufgestellten Gedenktafel des Gocher Künstlers Udo Sander gesellt sich seit wenigen Wochen ein etwa 15 Meter hohes Wandgemälde „Vom Dunkel ins Licht“.