Goch: Region zeigt ihre verborgenen Schätze

Goch Auf 918 Kilometern in den Kreisen Wesel und Kleve werden über 600 Info-Elemente präsentiert. Ob auf der Internetseite oder in der App - mit dem Routenplaner von Niederrheintouren.de kann man nun auf Entdeckungsreise gehen.

Dieses hatte eine "sehr positive Resonanz, wegen der wir nun das aktuelle Projekt durchgeführt haben. Dabei denken wir gerade schon darüber nach, das Ganze noch weit über die Region weiterzuführen, doch das liegt momentan noch in einer unkonkreten Zukunft", so Werneke.

Durch "Verborgene Schätze inklusive" und dessen Vorläufer wurden insgesamt 918 Kilometer eines zusammenhängenden Routennetzes analysiert. So entstanden 390 individuell beschriebene "Points of Interest" (POI) für natur- und kulturbezogene Stationen. Ebenfalls warten noch 200 professionell eingesprochene Hörerlebnisse sowie 180 Schilder darauf, von den neugierigen Reisenden entdeckt zu werden. Dabei werden historische Bauwerke besprochen, die Hintergründe von Ortsnamen detailliert erläutert und geschichtliche Fakten präsentiert. Das Ganze ist in Deutsch, Niederländisch und in einfacher Sprache verfügbar.