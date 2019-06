Kalkar : Starkregen beschert Realschülern zwei Tage frei

Kalkar Starkregen und en verstopftes Regenrohr sorgten für Wassereinbruch in die Realschule Kalkar. Zwei Tage schulfrei, Aufräumen und Renovierung stehen an.

Ein lokaler Starkregen ging am Mittwochvormittag so heftig auf die Stadt Kalkar nieder, dass eine verstopfte Regenrinne große Auswirkungen hatte: Wasser suchte sich vom Flachdach aus einen Weg ins Schulgebäude, die Realschule ist in weiten Teilen so nass, dass dort Unterricht nicht möglich ist. Am Donnerstag und Freitag dürfen die Schüler deshalb zu Hause bleiben, beschlossen Schulleitung und Stadtverwaltung.