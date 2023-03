Politik in Goch Haushalt Goch soll verabschiedet werden

Mehrheitlich wurde der Antrag der Grünen und der SPD zur Schaffung einer weiteren Stelle im Bereich der Integration beschlossen. Der gemeinsame Antrag der Fraktionen BürgerForum Goch, Grüne sowie der SPD zur Bereitstellung von Mitteln in Höhe von 50.000 Euro zur Vergabe eines Prüfauftrages im Rahmen der Gründung eines Medizinischen Versorgungszentrums in kommunaler Trägerschaft wurde mehrheitlich beschlossen. Wie berichtet geht es darum, dass die Stadt sich bemühen möchte, Ärzte nach Goch zu bekommen. Dazu werden zum einen finanzielle Hilfen bei der Niederlassung angeboten, zum anderen wird über ein MVZ nachgedacht, in dem sich junge Ärzte anstellen lassen könnten. Eine der Ideen ist, das seit Jahren leer stehende Tertiarinnenkloster neben der Maria-Magdalena-Kirche für diesen Zweck umzubauen. Als Bücherei hatte es nicht mehr genutzt werden können, weil der Brandschutz damals nicht gewährleistet war. Zudem gab es den Plan, es in eine Bebauung des Klosterplatzes durch das Chemieunternehmen DFE einzubeziehen. Von einer Umsetzung dieser Pläne war allerdings lange nichts mehr zu hören. Eine Begehung durch Fachleute soll nach RP-Informationen ergeben haben, dass es als Ärztezentrum durchaus geeignet wäre.