Gut zu wissen : Das Uedemer Rathaus öffnet wieder

Uedem Von Montag, 25. Mai, an sind die Türen wieder geöffnet. Es müssen allerdings Termine vereinbart werden. Bürger müssen zudem Mund-Nase-Schutz tragen und sich an der Information anmelden und registrieren.

(RP) Das Uedemer Rathaus öffnet wieder seine Türen. Das gab Bürgermeister Rainer Weber jetzt bekannt. Demnach wertet die Gemeindeverwaltung Uedem ihr Dienstleistungsangebot von Montag, 25. Mai, an wieder aus. Es ist geöffnet morgens von 8.30 bis 12.30 Uhr und nachmittags (außer mittwochs und freitags) von 14 bis 16 Uhr geöffnet. Der Donnerstag wird weiterhin als langer Dienstleistungstag bis 18 Uhr angeboten. Das BürgerBüro ist zusätzlich an jedem zweiten Samstag eines Monats geöffnet. Für den Fachbereich 3 – Arbeit und Soziales – gelten gesonderte Öffnungszeiten, die auf den Internetseiten der Gemeinde Uedem abrufbar sind. Außerhalb dieser Zeiten können selbstverständlich auch Gesprächstermine vereinbart werden.

Zum Hintergrund: In den vergangenen zwei Monaten hatte die Verwaltung aufgrund der Coroanavirus-Pandemie die persönlichen Vorsprachen auf dringende Fälle reduziert und mit Schutzmaßnahmen und Terminvergaben gearbeitet. Das soll sich nun wieder ändern. Die Verwaltung kann in allen Bereichen wieder aufgesucht werden, allerdings muss zuvor ein Termin vereinbart werden. Dafür sollte die zuständige Sachbearbeiterin oder der Sachbearbeiter kontaktiert werden. Ist diese oder dieser nicht bekannt, können sich die Bürger auf den Internetseiten der Gemeinde Uedem (www.uedem.de) oder in der Telefonzentrale, Telefon 02825 880, erkundigen. Wer keinen Termin vereinbart hat, muss damit rechnen, abgewiesen zu werden.

Bürger werden zudem gebeten, auch künftig von persönlichen Terminen abzusehen, wenn ihre Anliegen auch schriftlich, telefonisch, per E-Mail oder durch Einwurf in den Rathausbriefkasten bearbeitet werden können. Die Gemeindeverwaltung weist darauf hin, dass Bürger bei einem Besuch in der Verwaltung einen Mund-Nasen-Schutz mitbringen müssen, der beim Eintritt ins Rathaus auch getragen werden muss. Das Rathaus soll möglichst allein oder mit maximal einer Begleitperson betreten und das Abstandsgebot einhalten werden. Darüber hinaus wurden in publikumsintensiven Bereichen Hygieneschutzwände errichtet.