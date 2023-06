Rathaus in Uedem gesperrt Erneut eskaliert Abschiebung im Kreis Kleve – Spezialkräfte im Einsatz

Uedem · Am Mittwoch mussten Spezialkräfte der Polizei nach Uedem ausrücken. Ein Mann hatte sich angesichts seiner geplanten Abschiebung im Rathaus verschanzt. Am Dienstag war es in Kleve zu einem ähnlichen Einsatz gekommen.

14.06.2023, 14:12 Uhr

Das Rathaus in Uedem. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Erneut hat eine geplante Abschiebung im Kreis Kleve zu einem Polizeieinsatz geführt. Am Mittwochvormittag kam es im Uedemer Rathaus an der Mosterstraße zu dramatischen Szenen. Ein 28-Jähriger sollte vor Ort im Rahmen eines Abschiebeverfahrens festgenommen werden. Das wollte der Mann jedoch nicht akzeptieren. Er flüchtete sich in ein Büro der Gemeindeverwaltung und drohte damit, sich mit einem Cutter-Messer selbst zu verletzen. Polizeikräfte sperrten das Rathaus für den Besucherverkehr, auch Straßensperrungen wurden eingerichtet. Spezialkräfte der Polizei wurden hinzugezogen. Sie traten in Kontakt mit dem 28-Jährigen und konnten ihn schließlich dazu bewegen, das Messer freiwillig abzulegen. Wegen oberflächlicher Schnittverletzungen wurde der Mann in einem Rettungswagen behandelt. Anschließend wurde er in die Obhut der Ausländerbehörde übergeben. Erst in der Nacht zu Dienstag hatte es einen SEK-Einsatz in Kleve gegeben, weil ein 22-Jähriger die Abschiebung in ein westafrikanisches Land nicht akzeptieren wollte und sich drohte, mit einem Messer selbst zu verletzen.

(lukra)