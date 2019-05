Uedem : B 67 n: Am Donnerstag informiert Straßen NRW in Uedem

B 67 n: Am Donnerstag informiert Straßen NRW in Uedem

Uedem Ein Thema bei der Aussprache im Bürgerhaus dürfte die Frage sein, ob die B 67 n von Traktoren befahren werden darf. Außerdem werden Uedemer ihre Umweltsorgen vorbringen.

(nik) Allzu gerne hätten FDP-Fraktion und Grüne im Gocher Gemeinderat schon vor der heutigen Info-Veranstaltung ein gemeinsames Schreiben auf den Weg gebracht, in dem sie formuliert hätten, was der Gemeinde in puncto B 67 n wichtig ist. Aber die anderen Fraktionen wollten erst einmal abwarten, was der Donnerstagnachmittag an Erkenntnisgewinn bringt. Bekanntlich geht es um den Bau einer Verbindungsstraße zwischen Kalkar und Uedem, die insbesondere den Schwerlastverkehr in Richtung Autobahn aufnehmen soll. Während Kalkar seit Jahrzehnten auf den Weiterbau der B 67 wartet, wünschen sich viele Uedemer eine andere Trassenführung . Aus Umweltgründen oder weil sie die Störung durch mehr Verkehr fürchten.