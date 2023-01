Sitzungen online Streaming von Sitzungen: Lösung wird kompliziert

Goch · In der jüngsten Gocher Ratssitzung ging es unter anderem um das Thema Streaming. Viele Kommunalpolitiker haben Bedenken, Sitzungen ins Internet zu stellen, persönlich „nein“ sagen will dazu aber niemand so recht.

12.01.2023, 05:15 Uhr

Bürgermeister Ulrich Knickrehm hat Vorbehalte, ist aber nicht grundsätzlich gegen Streaming, sagt er. Foto: stadt

Von Anja Settnik

(nik) Ob die Gocher Bürger künftig politische Sitzungen online verfolgen können oder nicht, steht weiter in den Sternen. Aus dem zunächst gemeinsamen Antrag von CDU, FDP und BFG, es zumindest probeweise mit dem Ausschuss für Digitalisierung zu versuchen, war das Bürgerforum, wie berichtet, kurzfristig ausgestiegen. Die beiden anderen Fraktionen hielten ihren Antrag zunächst aufrecht, bis nach vielen Diskussionsbeiträgen im Rat auch sie von dem Vorschlag Abstand nahmen und sich einverstanden erklärten, noch einmal mit allen zusammen zu überlegen, wie man weiter vorgehen könnte. Schließlich, befand Udo Wenekers (BFG), sei man ja inhaltlich nicht so weit voneinander entfernt. Darum geht es: Das Mitschneiden von Rats- oder Ausschusssitzungen, eventuell auch das Aufzeichnen zur späteren Verwendung, soll es Bürgern leichter machen, Themen, die sie betreffen, zu verfolgen, ohne persönlich an den Sitzungen teilnehmen zu müssen. Doch es gibt viele Vorbehalte: Mancher Ratsherr oder manche Ratsdame, wiewohl ins öffentliche Amt gewählt, möchte sich nicht gerne filmen lassen. Sachkundige Bürger, die die Fraktionen unterstützen, erst recht Schulleiter, die im Ausschuss für Schule und Digitalisierung sitzen, würden vielleicht nicht wollen, dass man ihre Wortbeiträge in digitalen Formaten hören und sehen könnte. Dann müsste man sie schwärzen und „stummen“. Was hätte ein Mitschnitt dann noch für eine Aussagekraft, fragte sich nicht nur der Bürgermeister. Das Ganze wäre technisch außerordentlich schwierig umzusetzen, dazu teuer. Da keine politische Gruppierung sich nachsagen lassen möchte, das Streaming nicht zu wollen (das weist auch der Bürgermeister von sich), wird intern weiter beraten. So oder so dürfen Bürger gerne weiter öffentliche Sitzungen besuchen.

