Radweg Klever Straße soll erneuert werden CDU und FDP lehnen Haushalt 2023 ab

Das war es dann aber auch mit der Harmonie. Noch bevor die Haushaltsreden angehört wurden, stand ein Punkt zur Abstimmung an, der im Hauptausschuss vertagt worden war: Die Grünen hatten beantragt, kurzfristig 60.000 Euro für die Planung der Radwegerneuerung an der Klever Straße einzuplanen. In den Haushaltsplan für 2024 sollen 2,6 Millionen Euro als Verpflichtungsermächtigung eingestellt werden, um dann rasch bauen zu können. Eine neue Stelle für einen Straßenbauingenieur, anzusiedeln bei der Stadtentwicklungsgesellschaft GO!, soll der Umsetzung des Radverkehrskonzepts dienen.