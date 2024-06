Entscheidung in Goch Stadt sagt ja zu Containern für Flüchtlinge

Auf dem Gelände der ehemaligen Tennishalle an der Kettelerstraße sowie auf einem unbebauten Grundstück im Industriegebiet an der Siemensstraße sollen Wohncontainer aufgestellt werden. Bis zu 250 Menschen können in jeder der Anlagen untergebracht werden. Außerdem sollen zwei Mobilheime angeschafft und auf dem Gelände des ehemaligen Wurzhofes in Pfalzdorf aufgestellt werden.