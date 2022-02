Ratssitzung Goch : Städtischer Haushalt einstimmig verabschiedet

Goch Um die Sitzung in der Corona-Zeit nicht unnötig in die Länge zu ziehen, verzichteten die Fraktionen auf mündliche Reden. Zum städtischen Etat für das Jahr 2022 gab es trotz Defizit von 2,4 Millionen Euro keine Gegenstimmen.

Das reine Abstimmungsergebnis erweckt einen Eindruck, der sich von einigen Aussagen in den schriftlich zu den Unterlagen gegebenen Haushaltsreden deutlich unterscheidet. Einstimmig wurde dem Gocher Etat für das Jahr 2022 zugestimmt, nicht einmal Enthaltungen gab es. Die Änderungen, die Kämmerin Bettina Gansen nach dem Hauptausschuss und sogar noch in der Ratssitzung vornehmen musste, waren nicht das Problem, eher ist es Grundsätzliches, das insbesondere die CDU-Fraktion moniert. Andreas Sprenger, der Fraktionsvorsitzende, schreibt in seiner Rede: „Bis zum Jahr 2025 produzieren Sie insgesamt fast elf Millionen Jahresfehlbeträge. Dies ist unglaublich und leider werden jetzt die Rücklagen, die in der Phase der Rekordsteuereinnahmen aufgebaut wurden, komplett aufgebraucht. Die durch das NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz gebündelten Sonderschulden in Höhe von zweistelligen Millionenbeträgen sind hier noch gar nicht berücksichtigt.“ Lediglich die guten Gewerbesteuereinnahmen der vergangenen Jahre sorgten für eine gewisse Entlastung. Zufrieden ist die CDU-Fraktion darüber, dass auf ihren Antrag hin das Thema Umkleidekabinen beim SV Viktoria endlich gelöst werde. Noch in der selben Sitzung befürwortete eine knappe Mehrheit den Bau eines Platzhauses mit Duschen und Umkleiden, für das 420.000 Euro in den Wirtschaftsplan des Vermögensbetriebs eingestellt wurden (Bericht folgt).