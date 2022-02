Digitale Ratssitzungen in Goch : Kein klares Ja der Ratsmitglieder fürs Streamen

Digitale Ratssitzungen in Goch

Das Rathaus in Goch. Foto: van Offern, Markus (mvo)

Goch Das digitale Verfolgen der Ratssitzungen per Livestream kommt aufgrund Bedenken der Ratsmitglieder bis auf Weiteres nicht. Bürgermeister Ulrich Knickrehm hat das Thema erst mal zurückgestellt.

Die Bürger näher an politische Entscheidungsprozesse holen, indem man ihnen ermöglicht, bequem auf dem heimischen Sofa übers Tablet Rats- und Ausschusssitzungen zu verfolgen – das ist die Idee von „Rat digital“. Doch Sitzungen zu streamen, also Videoaufzeichnungen live ins Netz stellen, gefällt vielen Lokalpolitikern nicht. Sie haben Bedenken wegen ihrer Persönlichkeitsrechte oder argwöhnen, dass ihre Wortbeiträge aufgezeichnet und in unpassendem Zusammenhang von Dritten verwendet werden könnten.