Plötzlicher Tod von Fan-Liebling Was Ralf Dammasch über „Beet-Bruder“ Ralf Ender sagt

Zehn Jahre ist es her, dass die Männer sich kennenlernten, und fraglos erlebten sie viel miteinander. „Der Ralle war ein guter Typ, geradeheraus und meistens gut drauf. Er hatte im Bergbau gearbeitet und sonst so allerlei gemacht, das merkte man ihm an.“ Blaumann, Halskette, gerne mit der Schalke-Fahne in der Nähe, so war der Bochumer. Bei den „Beet-Brüdern“ machte er in acht Folgen der ersten Staffel mit, bei „Ab ins Beet“ waren es ein paar Folgen weniger. Ralle interessierte sich noch für andere Sachen: „Einmal Camping, immer Camping“ war ein weiteres Format, das auf seine Beliebtheit in der Reality-Szene setzte.